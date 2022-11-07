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В Казани произошел пожар в жилом доме на улице Габдуллы Тукая

21:25, 07.11.2022
В Казани произошел пожар в жилом доме на улице Габдуллы Тукая
Фото: realnoevremya.ru

В жилом доме на улице Габдуллы Тукая, 80 в Казани произошел пожар, кадрами с «Реальным временем» поделились очевидцы.

О пострадавших не сообщается. Причины произошедшего пока неизвестны, их предстоит установить.

Жилой дом на улице Габдуллы Тукая, 80 — дом второй половины XIX века.

В Московском районе Казани ночью 2 ноября на 8-м этаже жилого дома на ул. Декабристов, 31 в подъезде произошло возгорание в электрощитке. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В результате возгорания пострадали три человека.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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