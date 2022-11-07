В Казани произошел пожар в жилом доме на улице Габдуллы Тукая
В жилом доме на улице Габдуллы Тукая, 80 в Казани произошел пожар, кадрами с «Реальным временем» поделились очевидцы.
О пострадавших не сообщается. Причины произошедшего пока неизвестны, их предстоит установить.
Жилой дом на улице Габдуллы Тукая, 80 — дом второй половины XIX века.
В Московском районе Казани ночью 2 ноября на 8-м этаже жилого дома на ул. Декабристов, 31 в подъезде произошло возгорание в электрощитке. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В результате возгорания пострадали три человека.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым