Ак Барс Банк запустил вклад в китайских юанях для физлиц

Клиенты банка могут открыть вклад в китайских юанях. Срочный вклад «Просто накопить» в китайских юанях можно открыть на срок 91, 181 и 370 дней и сумму от 500 юаней. Максимальная процентная ставка 1,1% доступна при открытии вклада сроком на 370 дней.

По вкладу «Просто накопить» в юанях возможно пополнение и автоматическая пролонгация. Частичное снятие не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока вклада.

Открыть вклад в китайских юанях можно в отделениях банка. Подробные условия — на сайте.

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