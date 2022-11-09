В Татарстане налоговые сборы за сентябрь снизились на 9,4 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По итогам сентября 2022 года налоговые сборы в Татарстане составили 84 миллиарда рублей — это на 9,4 миллиарда меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании FinExpertiza.

Всего за сентябрь 2022 года в консолидированный бюджет РФ поступило 2,4 трлн рублей налогов, что на 4,1% превышает сборы сентября 2021 года. Однако, по сравнению с рекордными сборами за март, в сентябре налоговые доходы уменьшились в 1,7 раза (на 41,4%).

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, за три квартала в Татарстане было собрано 924,5 миллиарда рублей налогов. Соответствующие данные приводит Управление Федеральной налоговой службы по РТ.

Больше половины суммы приходится на налог на добычу полезных ископаемых — 562,9 миллиарда рублей. Налог на прибыль поступил в размере 161,9 миллиарда, а НДФЛ — 77,3 миллиарда.

Собранный НДС в Татарстане составил 185,5 миллиарда, налог на имущество организаций — 24,5 миллиарда. Еще 0,4 миллиарда приходится на налог на имущество физических лиц.

Земельный налог собран в размере 5,7 млрд рублей. Поступления транспортного налога оцениваются в 2,3 млрд, а налоги со специальным налоговым режимом — 16,2 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».