За третий квартал в Татарстане собрали 924,5 миллиарда рублей налогов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В третьем квартале 2022 года в Татарстане собрано 924,5 миллиарда рублей налогов. Соответствующие данные приводит Управление Федеральной налоговой службы по РТ.

Больше половины суммы приходится на налог на добычу полезных ископаемых — 562,9 миллиарда рублей. Налог на прибыль поступил в размере 161,9 миллиарда, а НДФЛ — 77,3 миллиарда.

Собранный за три месяца НДС в Татарстане составил 185,5 миллиарда, налог на имущество организаций — 24,5 миллиарда. Еще 0,4 миллиарда приходится на налог на имущество физических лиц — 0,4 млрд рублей.

Земельный налог за июль — сентябре 2022 года собран в размере 5,7 млрд рублей. Поступления транспортного налога оцениваются в 2,3 млрд, а налоги со специальным налоговым режимом — 16,2 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в июле президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что годовой план по сбору налогов в республике выполнен на 61,4%. По его словам, за первое полугодие собрано 230,5 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 207,3 млрд рублей.

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Максим Кокунин