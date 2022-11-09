Сроки по введению обязательной маркировки ювелирных изделий перенесены на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Правительство продлило сроки введения обязательной маркировки ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов.

— Для ювелирных изделий, произведенных в России или ввезенных из стран Евразийского экономического союза, необходимость наличия такой маркировки переносится с 1 марта 2023 года на 1 марта 2024 года. Для ювелирных изделий, ввезенных из других государств, а также для изделий, заявленных в качестве остатков, этот срок переносится с 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года, — сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Речь идет о нанесении специального штрихкода на металлическую часть ювелирных изделий рядом с клеймом.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Дополнительное время дает возможность перестроить работу предприятиям отрасли на новый формат.

Недавно сообщалось, что в Татарстане замедлился рост цен на ювелирные изделия из-за снижения затрат производителей. Причина в том, что снижение биржевых цен на золото сократило затраты производителей ювелирных изделий.

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Екатерина Кальдяева