Сенатор Косачев сообщил об отсутствии предпосылок в налаживании диалога России с США после выборов

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил отсутствии предпосылок к налаживанию диалога между парламентариями России и США после американских выборов. По его словам, антироссийский настрой имеет консенсусный характер, пишет ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что Россия не будет проявлять инициативу в налаживании контактов с парламентариями США.

— Диалог был прерван не по нашей инициативе. Не нам ее сейчас и проявлять. Но если появится желание восстановить диалог у наших американских коллег — уверен, будем готовы откликнуться, — отметил Косачев.

Сегодня в США завершились промежуточные выборы, по итогам которых будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США. Эксперты допускают, что демократы могут уступить республиканцам контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом.

В случае победы Республиканской партии США на промежуточных выборах в Сенат «Украине не достанется ни цента», заявила член палаты представителей Тейлор Грин. Об этом она рассказала в ходе предвыборного выступления в Су-Сити, штат Айова.

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