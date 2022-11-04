После победы республиканцев в США Украине «не достанется ни цента»

В случае победы Республиканской партии США на промежуточных выборах в Сенат, которые пройдут 8 ноября, «Украине не достанется ни цента», передает «РИА Новости» со ссылкой на члена палаты представителей Тейлор Грин. Об этом она заявила в ходе предвыборного выступления в Су-Сити, штат Айова.

— Демократы распахнули нашу границу настежь... При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее, — заявила она, сказав, что нынешнее правительство совершенно не беспокоят нужды собственного региона.

С такими же антиукраинскими заявлениями выступал и лидер меньшинства палаты представителей США Кевин Маккарти. Он заявил, что в случае победы на выборах республиканцы могут перекрыть финансовые потоки на Украину.

Фото: pixabay.com

В то же время Евросоюз изучает возможность изъятия активов у Банка России и передачи их Украине. Такое поведение Запада даже президент России Владимир Путин в ходе своих встреч с журналистами называл обычным воровством, которое подрывает любое доверие к европейским странам.

Отмечается, что обсуждение этого вопроса сейчас находится на начальной стадии. Экспертам по правовым вопросам поручили изучить возможные способы реализации этой идеи. Вопрос о российских активах подняли США, однако информации о том, станет ли Байден принимать аналогичные меры по изъятию резервов, хранящихся в долларах, пока нет, подчеркивает издание.



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Артем Гафаров