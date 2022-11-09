За сутки в Татарстане выявили 105 случаев COVID-19
За последние сутки коронавирус выявили у 105 жителей Татарстана. Всего на 9 ноября в республике зарегистрирован 188 591 случай заражения COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.
Госпитализировали за сутки 37 пациентов. Выздоровели за это время 193 татарстанца. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 185 547 жителей республики.
Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не выявили. Всего от него умерли 2 005 человек.
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