За сутки в Татарстане выявили 105 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки коронавирус выявили у 105 жителей Татарстана. Всего на 9 ноября в республике зарегистрирован 188 591 случай заражения COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 37 пациентов. Выздоровели за это время 193 татарстанца. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 185 547 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не выявили. Всего от него умерли 2 005 человек.

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Татьяна Демина