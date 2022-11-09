Главное о коронавирусе на 9 ноября: в России отсутствует риск зимних вспышек, продажи лекарств на 500 млрд

В Татарстане выявлены новые случаи COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 105 человек. Всего на 9 ноября в республике зарегистрирован 188 591 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 185 547 человек, за минувшие сутки — 193. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 37 человек.

По данным на 8 ноября, в Татарстане коронавирус был выявлен у 108 человек. Всего в республике зарегистрировано 188 486 случаев COVID-19. Кроме того, 158 человек были выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 185 354 выздоровевших пациентов). Число летальных исходов по-прежнему остается на уровне 2005 жителей. Последний раз о смерти из-за болезни сообщалось 21 октября — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперт: тридемия в России маловероятна

За последние сутки в России выявили 5 335 случаев коронавируса, выздоровели 8 492 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 477 926, а выздоровевших — 20 876 892. Госпитализировали за сутки 1 330 человек. Умерли за сутки 62 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 390 774 человека.

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо заявила, что риск тридемии (эпидемии на основе трех разных вирусов) в России маловероятен. По ее словам, такой сценарий возможен только с химерными заболеваниями, содержащими генетический материал от двух или более различных вирусов. Напомним, 25 октября сообщалось о всплеске тридемии в США. Там резко увеличились случаи одновременного заболевания гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и COVID-19 среди детей.

Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, что серьезного подъема заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе гриппом и коронавирусом, в текущий осенне-зимний сезон не ожидается. По его словам, на эпидемическую обстановку также существенно не повлияет и появление новых штаммов «омикрона».

Во все поликлиники и прививочные пункты Севастополя поступили насадки-распылители для проведения назальной вакцинации от COVID-19 — всего их поступило около 86 тысяч. Как рассказал главный внештатный специалист-эпидемиолог регионального департамента здравоохранения Сергей Грыга, вводить таким способом будут только «Спутник V». Он также отметил, что интраназальная вакцина может применяться и при ревакцинации.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе отменяется обязательное проведение лабораторного исследования на COVID-19 для граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на полуостров с территории иностранного государства. Он отметил, что в пунктах пропуска все же предусмотрено проведение выборочного тестирования. Решение о необходимости процедуры принимает специалист санитарно-карантинного контроля, заключил он.

Сотрудники УФСБ в Астраханской области пресекли попытку хищения 35 млн рублей при исполнении госконтракта от Минздрава на закупку средств индивидуальной защиты от коронавируса для медиков COVID-госпиталей. Установлено, что поставленные товары не соответствуют техническим характеристикам, изготовлены кустарным способом, а также не имеют защитных свойств.

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что власти Ханты-Мансийского автономного округа решили отменить регулярные заседания регионального оперштаба по предупреждению завоза коронавируса в связи с низкой заболеваемостью. Она отметила, что вместо него в оперативном порядке решать вопросы будет межведомственная санитарная противоэпидемиологическая комиссия.

Фото: realnoevremya.ru

Власти Свердловской области закупили первые 300 тысяч доз назальной вакцины от коронавируса. Уточняется, что интраназальные насадки поступят во все медучреждения региона до конца этой недели. Вакцинироваться таким способом рекомендуется тем, кто сделал прививку от COVID-19 не менее шести месяцев назад. Пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями надежнее пройти вакцинацию традиционным способом, добавила главный внештатный специалист регионального Минздрава Александра Харитонова.

Губернатор Томской области Владимир Мазур рассказал, что COVID-госпиталь в медсанчасти №2 закроют в связи со снижением заболеваемости в семь раз. По его словам, на сегодняшний день медучреждение заполнено лишь на 20%. Больница вернется к работе по основному профилю, а МЧС-2 впервые с 3 апреля 2020 года возобновит дежурство по «скорой».

С января 2020 года по сентябрь 2022-го российские госзаказчики потратили на лекарства против COVID-19 324,5 млрд рублей. В пятерку самых закупаемых препаратов за три неполных года пандемии вошли четыре отечественных препарата и один импортный: в ней дженерики фавипиравира — 43,6 млрд рублей, ривароксабан («Ксарелто» от Bayer) — 32,8 млрд рублей, левилимаб («Илсира» от «Биокада») — 27,7 млрд рублей, олокизумаб («Артлегиа» от «Р-Фарма») — 26,6 млрд рублей и эноксапарин натрия — 17,7 млрд рублей.

Вместе с этим объем их реализации в розницу в допандемийном 2019 году составил (ретроспективно) 38 млрд рублей, в 2020-м — 66,4 млрд рублей, в 2021 году — 82,5 млрд рублей, за девять месяцев этого года — 57,6 млрд рублей, или немногим более 200 млрд рублей с января 2020 года.

Apple потеряет 20% поставок iPhone из-за локдауна в Китае

В мире коронавирусом нового типа на 10.21 (мск) заразились 633 366 750 раз, 6 602 909 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 799 424). На второй строчке — Индия (44 660 293), на третьей — Франция (37 232 493), на четвертой — Германия (35 932 654), на пятой — Бразилия (34 855 492).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 072 943). За ними следуют Бразилия (688 395), Индия (530 509), Россия (382 828, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 406).



За время пандемии было сделано 12 849 803 492 инъекции вакцины против коронавируса.

Авиаперевозчик Emirates сообщил, что пассажиры, направляющиеся в эмират Дубай, больше не должны предъявлять справку о сделанной прививке от коронавируса или проходить ПЦР-тесты. Уточняется, что теперь путешественники должны соблюдать только требования транзита и проезда до конечного пункта назначения. Таким образом, государство вернулось к доковидным правилам въезда.

Больница французского Дижона начала административное расследование по факту смерти от голода пожилой пациентки. Как рассказал заведующий реанимационным отделением Бисетр в департаменте Валь-де-Марн Жан-Луи Тебуля, причиной трагедии могла стать наблюдающаяся с начала пандемии коронавируса во Франции нехватка медицинского персонала. Родственники 77-летней погибшей также подали жалобу, обвинив в ее смерти медучреждение.

Фото: realnoevremya.ru

Аналитики Morgan Stanley сообщили, что Apple по итогам третьего квартала потеряет 20% поставок iPhone и 36% сопутствующей выручки из-за коронавирусного локдауна в Китае. Уточняется, что проблема в первую очередь касается предприятия Foxconn в Чжэнчжоу, которое должно будет полностью приостановить свою работу до конца текущего года.

Согласно докладу исследовательского центра Hurun Research Institute, чистый капитал основателя Alibaba Джека Ма упал на 29% до $25,7 млрд из-за спада в мировой экономике и введения жестких ограничений в Китае из-за коронавируса. Таким образом, 58-летний бизнесмен опустился в рейтинге богатейших людей КНР на четыре позиции, заняв в нем лишь девятое место.

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Максим Кокунин