63% работодателей в этом году не будут выдавать новогодние премии

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Две трети опрошенных работодателей не собираются выдавать новогодние премии подчиненным. По сравнению с прошлым годом новогодние премии будут выплачивать в два раза реже, следует из результатов опроса, сообщает РБК с ссылкой на исследование.



63% работодателей заявили, что в 2022 году не планируют выплачивать новогодние премии своим сотрудникам. Доля таких предпринимателей по сравнению с прошлым годом увеличилась почти в два раза — в 2021 г. она составляла лишь 35%.

Такое решение бизнесменов эксперты связывают с тем, что многие из них столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов в текущем году.

Тем не менее, 37% опрошенных выдадут подчиненным новогодние премии — из них 21% планирует поощрить всех сотрудников, а 16% — лишь некоторых.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также половина респондентов, собирающихся выплачивать премию, заявили, что размер премий в 2022 году для большинства сотрудников будет зависеть от их результатов. Еще 20% представителей бизнеса рассказали, что работники получат премию в размере 10% от ежемесячной зарплаты. А почти каждый десятый работодатель (9%) выплатит «13-ю зарплату». По 6% отметили, что премии составят 20–30 и 30–40% от зарплаты сотрудника. Всего 5% готовы дать премию в размере более 50% от зарплаты. Вознаграждение в размере двух окладов планируют выплатить только 3% опрошенных работодателей.



При этом выплачивать денежные поощрения чаще всего намерены компании из сферы производства и агропрома, а также торговли, отмечают исследователи.



В прошлом году 72% жителей Татарстана предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию. Посетить праздник вместо получения денег хотели бы только 20% опрошенных. Среди желающих получить премию больше всего представителей производства сельского хозяйства (80%), начинающих специалистов (79%) и административного персонала (78%).



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Илина Хакимова