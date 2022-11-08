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Стоимость биткойна снижалась более чем на 15%

22:50, 08.11.2022
Стоимость биткойна снижалась более чем на 15%
Фото: pixabay.com

Стоимость биткойна снижалась в ходе торговой сессии во вторник на 15,24% — до $17,62 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По данным на 22:11 мск, курс биткойна ускорил снижение и находился на уровне $18,532 тыс. (-10,58%).

Фото: pixabay.com

Биткойн потерял почти половину своей стоимости с начала года. Однако за последний месяц она увеличилась на 15%. Это произошло из-за лучших, чем ожидалось, данных об инфляции в США и подъема фондового рынка. В августе стоимость биткойна составляла $24,6 тысячи

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

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