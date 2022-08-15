Впервые с июня цена биткойна превысила $25 тыс.

Утром в понедельник стоимость биткойна составила $24,6 тысячи. Это число на 1,25% выше значения предыдущей сессии. По данным CoinDesk, в воскресенье вечером котировки достигли своего максимума с 12 июня — 25 тысяч долларов.

Вторая по популярности криптовалюта, эфир, также повышается в стоимости. Ее цена выросла на 0,2% — до почти $2 тысяч.

Биткойн потерял почти половину своей стоимости с начала года. Однако за последний месяц она увеличилась на 15%. Это произошло из-за лучших, чем ожидалось, данных об инфляции в США и подъема фондового рынка, сообщает «Интерфакс».

В июне сообщалось, что стоимость биткойна достигла минимума с декабря 2020 года — 20 тысяч долларов. По словам эксперта, падение криптовалюты было связано с падением всех рисковых активов США.

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Елизавета Пуншева