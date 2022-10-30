В Татарстане завершается программа капитального ремонта в сфере образования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сфере образования программа капитального ремонта подходит к концу. Об этом доложил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По его словам, всего в программу включено 317 объектов. На данный момент в работе остаются четыре из них.

— Что касается отраслевых образовательных учреждений, то не завершен капремонт, единственно из шести программных объектов, — это детская школа искусств в Арском районе. Здесь выполнение составляет 97%, — отметил заместитель министра.

Фото: realnoevremya.ru

Также на совещании Алексей Фролов рассказал, что в Татарстане строительство объектов в сфере здравоохранения выполнено на 97,6%. Из 44 объектов в работе остаются девять медицинских стационаров.

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Елизавета Пуншева