В Елабужском районе Татарстана автомобиль опрокинулся в кювет

Фото: Госавтоинспекция РТ

В понедельник, 7 ноября, на 2 км трассы Елабуга — Лекарево — Армалы в Елабужском районе Татарстана 35-летняя женщина, находясь за рулем Renault, выбрала небезопасную скорость, съехала в кювет встречного направления, после чего автомобиль опрокинулся. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Машина получила значительные механические повреждения. Благодаря пристегнутому ремню безопасности водитель не получил серьезных травм.

Фото: Госавтоинспекция РТ

В середине октября в Тукаевском районе Татарстана произошла смертельная авария. 23-летний водитель автомобиля Lada, не выбрав безопасную скорость, также совершил съезд в кювет попутного направления и опрокинулся. Водитель скончался на месте ДТП.

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Максим Кокунин