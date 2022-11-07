В Елабужском районе Татарстана автомобиль опрокинулся в кювет
В понедельник, 7 ноября, на 2 км трассы Елабуга — Лекарево — Армалы в Елабужском районе Татарстана 35-летняя женщина, находясь за рулем Renault, выбрала небезопасную скорость, съехала в кювет встречного направления, после чего автомобиль опрокинулся. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Машина получила значительные механические повреждения. Благодаря пристегнутому ремню безопасности водитель не получил серьезных травм.
В середине октября в Тукаевском районе Татарстана произошла смертельная авария. 23-летний водитель автомобиля Lada, не выбрав безопасную скорость, также совершил съезд в кювет попутного направления и опрокинулся. Водитель скончался на месте ДТП.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым