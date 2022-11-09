Зарплата товароведа в Казани выше, чем в Уфе и Нижнем Новгороде

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане товароведу предлагают в среднем 37 тысяч рублей в месяц. Это больше, чем в Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре и Перми, но меньше, чем в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Краснодаре, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Зарплатный максимум товароведа в Казани — 43—60 тысяч рублей. На такую сумму может рассчитывать кандидат с высшим образованием, опытом работы от 2 лет с широким ассортиментом товаров.



Минимум, который готовы платить товароведу в столице Татарстана, — 25—27 тысяч рублей. Такую зарплату предлагают соискателям со средним профессиональным образованием по специальности «товароведение/коммерция», уверенным пользователям «1C».

Фото: realnoevremya.ru/Карина Аброськина

Самая высокая средняя зарплата в Москве — 60 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге она составляет 50 тысяч. Как и в Казани, в среднем 37 тысяч рублей предлагают в Ростове-на-Дону и Челябинске.

Согласно официальной статистике, средняя зарплата за август в Татарстане составила 50 314 рублей. В целом за первые восемь месяцев 2022 года средний заработок жителей республики составил 49 989 рублей — это на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина