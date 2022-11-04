Динамика средней зарплаты татарстанцев в 2022 году — самым низкооплачиваемым оказался февраль

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Средняя зарплата за август в Татарстане составила 50 314 рублей. Как выяснило «Реальное время», это пятый раз в 2022 году, когда среднемесячный заработок жителей республики перешагивает за 50 тысяч. В целом за первые восемь месяцев 2022 года средний заработок казанцев составил 49 989 рублей — это больше на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (42 539 рублей). При этом реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги, в январе — августе 2022 года составила 102,1% к соответствующему периоду 2021-го, говорится в данных Татарстанстата.

От 45,8 тыс. в феврале до 53,4 тысячи в июне

Январь — 46 324 рубля.

Февраль — 45 888 рублей.

Март — 51 073 рубля.

Апрель — 50 580 рублей.

Май — 52 789 рублей.

Июнь — 53 489 рублей.

Июль — 49 201 рубль.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Для сравнения, в декабре 2021 года средняя зарплата составила 61 858 рублей, а за август 2021-го — 42 153 рубля, то есть за год она выросла на 8 161 рубль (17,5%). В целом татарстанцы в прошлом году зарабатывали 44 934 рубля в месяц.

В 11 из 20 отраслей зарплата ниже среднего

Согласно данным официальной статистики, которая представлена по «чистым» видам экономической деятельности, в большинстве случаев зарплата в Татарстане не достигает среднего уровня в 50 314 рублей — в 11 из 20 отраслей.

Самой низкооплачиваемой стала сфера образования — в августе педагоги получали в среднем 26 489 рублей. Среди других отраслей: деятельность гостиниц, ресторанов и кафе — 33 200 рублей; деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 34 510 рублей; административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги — 35 302 рубля; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 38 636 рублей; предоставление прочих видов услуг — 39 688 рублей; работники сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 40 570 рублей; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство — 43 114 рублей; оптовая и розничная торговля, а также ремонт машин и мотоциклов — 44 104 рубля; здравоохранение и социальные услуги — 45 341 рубль; строительство — 48 596 рублей.

Самой низкооплачиваемой стала сфера образования — в августе педагоги получали в среднем 26 489 рублей. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше всего в августе получали сотрудники, работающие в следующих сферах:

научные исследования и разработки — 85 659 рублей; добыча полезных ископаемых — 82 862; финансовая и страховая деятельность — 75 209 рублей; деятельность в области информации и связи — 72 959 рублей; научная деятельность — 71 266 рублей; обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха — 70 384 рубля; обрабатывающие производства — 58 670 рублей; государственное управление и обеспечение военной безопасности, а также социальное обеспечение — 53 036 рублей; транспортировка и хранение — 50 691 рубль.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане средняя зарплата гораздо ниже российского уровня

Стоит отметить, что татарстанская зарплата в августе примерно на 10 тысяч меньше российской — по данным Росстата, средний заработок в номинальном выражении за восьмой месяц 2022 года составил 59 907 рублей, увеличившись на 12,9% по сравнению с августом 2021 года.

Снижение реального размера зарплат в России в августе текущего года составило 1,2% в годовом выражении после падения на 3,2% в июле и июне. В целом с января по август этого года зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в реальном — снизились на 1,5%.

Дарья Пинегина