Динамика средней зарплаты татарстанцев в 2022 году — самым низкооплачиваемым оказался февраль
Средняя зарплата за август в Татарстане составила 50 314 рублей. Как выяснило «Реальное время», это пятый раз в 2022 году, когда среднемесячный заработок жителей республики перешагивает за 50 тысяч. В целом за первые восемь месяцев 2022 года средний заработок казанцев составил 49 989 рублей — это больше на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (42 539 рублей). При этом реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги, в январе — августе 2022 года составила 102,1% к соответствующему периоду 2021-го, говорится в данных Татарстанстата.
От 45,8 тыс. в феврале до 53,4 тысячи в июне
- Январь — 46 324 рубля.
- Февраль — 45 888 рублей.
- Март — 51 073 рубля.
- Апрель — 50 580 рублей.
- Май — 52 789 рублей.
- Июнь — 53 489 рублей.
- Июль — 49 201 рубль.
Для сравнения, в декабре 2021 года средняя зарплата составила 61 858 рублей, а за август 2021-го — 42 153 рубля, то есть за год она выросла на 8 161 рубль (17,5%). В целом татарстанцы в прошлом году зарабатывали 44 934 рубля в месяц.
В 11 из 20 отраслей зарплата ниже среднего
Согласно данным официальной статистики, которая представлена по «чистым» видам экономической деятельности, в большинстве случаев зарплата в Татарстане не достигает среднего уровня в 50 314 рублей — в 11 из 20 отраслей.
Самой низкооплачиваемой стала сфера образования — в августе педагоги получали в среднем 26 489 рублей. Среди других отраслей: деятельность гостиниц, ресторанов и кафе — 33 200 рублей; деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 34 510 рублей; административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги — 35 302 рубля; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 38 636 рублей; предоставление прочих видов услуг — 39 688 рублей; работники сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 40 570 рублей; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство — 43 114 рублей; оптовая и розничная торговля, а также ремонт машин и мотоциклов — 44 104 рубля; здравоохранение и социальные услуги — 45 341 рубль; строительство — 48 596 рублей.
Больше всего в августе получали сотрудники, работающие в следующих сферах:
- научные исследования и разработки — 85 659 рублей;
- добыча полезных ископаемых — 82 862;
- финансовая и страховая деятельность — 75 209 рублей;
- деятельность в области информации и связи — 72 959 рублей;
- научная деятельность — 71 266 рублей;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха — 70 384 рубля;
- обрабатывающие производства — 58 670 рублей;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности, а также социальное обеспечение — 53 036 рублей;
- транспортировка и хранение — 50 691 рубль.
В Татарстане средняя зарплата гораздо ниже российского уровня
Стоит отметить, что татарстанская зарплата в августе примерно на 10 тысяч меньше российской — по данным Росстата, средний заработок в номинальном выражении за восьмой месяц 2022 года составил 59 907 рублей, увеличившись на 12,9% по сравнению с августом 2021 года.
Снижение реального размера зарплат в России в августе текущего года составило 1,2% в годовом выражении после падения на 3,2% в июле и июне. В целом с января по август этого года зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в реальном — снизились на 1,5%.
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