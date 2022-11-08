ЦБ РФ зафиксировал снижение выдачи ипотеки примерно на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во вторник заявила, что ЦБ фиксирует в октябре снижение выдачи ипотеки примерно на 20%.

— Мы внимательно смотрим за этим. Выдачи уменьшились, но портфель в целом растет, — сказала она в ходе совместного заседания профильных комитетов Госдумы по основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2023—2025 годы.

Как прокомментировал «Реальному времени» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, cтатистики за октябрь еще нет. Из слов Набиуллиной следует, что она имеет в виду снижение выдачи ипотеки за 10 месяцев 2022 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

— За 9 месяцев 2022 года объем выдачи ипотечных кредитов в рублях снизился на 20,9%, или на 845,4 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество предоставленных кредитов сократилось на 35,9%, или на 502 тысячи, — рассказал о своей оценке Осадчий.

В Татарстане за 9 месяцев 2022 года объем выдачи ипотечных кредитов в рублях, по данным аналитика, снизился на 15,2%, или на 18,4 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самое большое сокращение объема выдачи произошло в Ингушетии (-39,6%). Далее следуют Республика Крым (-34,2%), Калининградская область (-33,7%) и Севастополь (-33,2%).

Согласно информации Нацбанка по РТ, cредневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в республике по итогам сентября составила 6,93%, сократившись на 0,72 п.п. по сравнению с декабрем 2021 года и на 0,62 п.п. по сравнению с сентябрьским показателем прошлого года.

Аналитическая служба «Реального времени»