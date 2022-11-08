Каждый второй рубль в Татарстане направлен на поддержку семей с детьми

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане каждый второй рубль по линии Министерства труда, занятости, социальной защиты республики направлен на поддержку семей с детьми. Об этом рассказала замглавы ведомства Наталья Бутаева.

— На сегодняшний момент в республике каждый второй рубль, который идет по линии Минтруда, он направлен на меры социальной поддержки семей с детьми, — сообщила она, уточнив, что в 2022 году общий объем затрат на них по линии ведомства составил 16,5 миллиарда рублей.

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В этом году на отрасль труда, занятости и социальной защиты в Татарстане предусмотрели 41,2 миллиарда рублей. Из них 26,6 миллиарда — средства республиканского бюджета, 14,6 миллиарда — федерального бюджета.

Наталья Бутаева рассказала, что число многодетных семей в Татарстане за десять лет выросло на 69%. Если на 1 января 2012 года их насчитывалось 24,8 тысячи, то на 1 ноября 2022-го уже почти 42 тысячи.

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Татьяна Демина