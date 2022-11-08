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Волейболисты «Зенит-Казань» сыграют с «Белогорьем» в «Финале четырех» Кубка России

12:50, 08.11.2022
Волейболисты «Зенит-Казань» сыграют с «Белогорьем» в «Финале четырех» Кубка России
Фото: t.me/volleyzenit

Казанский волейбольный клуб «Зенит» сыграет с «Белогорьем» из Белгорода в «Финале четырех» Кубка России. Турнир пройдет 24—25 декабря в Новом Уренгое, сообщает «Р-Спорт».

Во втором полуфинале сыграют новосибирский «Локомотив» и «Факел» из Нового Уренгоя

Напомним, 6 ноября волейболисты казанского «Зенита» в матче полуфинального этапа Кубка России обыграли нижегородский АСК, что позволило выйти в «Финал четырех» турнира. Счет составил 3:0 (15:25, 21:25, 15:25).

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