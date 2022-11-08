В казанском Юдино построят жилой комплекс из трех высоток

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В казанском микрорайоне Юдино по ул. Железнодорожников планируют построить новый жилой комплекс. На разработку проектной документации готовы выделить 7,8 миллиона рублей.

Новый комплекс будет состоять из трех домов на 149 квартир. Общая площадь застройки составит около 1,5 тыс. кв. метров, а этажность будет 9—10 этажей.

В ЖК предстоит разместить 55 однокомнатных квартир, 53 двухкомнатные и 34 трехкомнатные квартиры. На первых этажах несколько квартир предусмотрено для маломобильных жильцов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проектную документацию необходимо подготовить до мая 2023 года. Подрядчика ищет казанское МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ».



Как выяснило «Реальное время», стройка многоэтажек намечается северо-восточнее ул. Генерала Ерина и юго-западнее железнодорожной линии Казань — Аэропорт. Там планируется построить жилье на 8 769 человек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева