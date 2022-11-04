На окраине Казани появятся очередные 22-этажные «человейники»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти 200 тысяч «квадратов» для 8 769 человек

Казань продолжает прирастать новыми «человейниками». Как выяснило «Реальное время», стройка намечается северо-восточнее ул. Генерала Ерина и юго-западнее железнодорожной линии «Казань — Аэропорт». Там планируется построить жилье на 8 769 человек.

Согласно документации, площадь в границах проекта планировки территории — 51,1 га. Из них 39,27 га отводятся под размещение объектов капитального строительства. Остальные 11,83 га отнесены к зоне природных территорий.

На отведенных гектарах запланирована не только жилая, но и общественно-деловая застройка с коммерческими помещениями. Для их функционирования построят необходимые объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, включая учреждения дошкольного и школьного образования.

Скриншот проекта планировки территории

Территория разделена на два микрорайона. Первый включает в себя четыре квартала, второй — один. В первом микрорайоне застроят три квартала на 12,41 га. Единственный квартал второго микрорайона займут многоэтажки на 3,07 га, из которых 0,07 предусмотрены для встроенной дошкольной организации на 50 мест.

Максимальная этажность будущих домов — 22 этажа. Общая площадь квартир — 197,3 тысячи квадратных метров. Из них 183,3 тысячи «квадратов» в первом микрорайоне для 8 147 человек и 14 тысяч «квадратов» для 622 граждан — во втором.

3,5 тысячи парковочных мест, школа и открытый каток

В четвертом квартале первого микрорайона запланировано строительство объектов общественно-делового назначения, в том числе парковок — на это отведено 3,75 га. Также там разместят коммунальную инфраструктуру.

Скриншот проекта планировки территории

Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные помещения нежилого назначения займут 25 тысяч квадратов в первом микрорайоне. Во втором их площадь в пять раз меньше — 5 тысяч «квадратов». Здесь разместятся детский сад на 50 мест, спортивно-тренажерный зал площадью 1138,4 кв. метров, банно-оздоровительный комплекс на 44 помывочных места, продуктовый магазин на 612 «квадратах», а также магазин непродовольственных товаров площадью 256 кв. м. Также там появятся аптека, библиотека, ателье, парикмахерская, химчистка и салон фотоуслуг.

По проекту территории застройки требуется в общей сложности 3 584 машино-места. Из них 2 631 — для постоянного хранения автотранспорта жильцов многоэтажек — 2 444 для первого микрорайона и 187 для второго. Еще 353 парковочных места предусмотрены для гостей, а 600 — для машин организаций, которые займут встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные помещения.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На территории обоих кварталов улично-дорожная сеть и коммунальная инфраструктура займут в общей сложности 9,31 га. Для каждого из них запланировано благоустройство со спортивными площадками, в том числе с открытым катком — в первом квартале они займут 1,49 га, а во втором — в два раза больше, 2,95 га.

Под среднюю общеобразовательную школу запланировано 2,72 га в первом микрорайоне. Рассчитана она на 1,5 тысячи детей. Там же появятся и детские сады в общей сложности на 660 мест — они займут 1,05 га в квартале №1 и 1 га в квартале №2.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проектом предусмотрена и поликлиника. Она должна появиться в первом микрорайоне. Рассчитано медучреждение на 118 посещений в смену для взрослых, 39 — для детей, а также 87 — в женской консультации.

Территорию освоят в два этапа

Освоение территории планируется в два этапа. На первом пройдут кадастровые работы по образованию земельных участков для детских садов, школы и поликлиники. Этот этап также включает в себя подготовку проектной документации, а при необходимости и прохождение государственной экспертизы для дошкольных образовательных организаций, школы и улицы №1 (ее первой очереди — улицы местного значения) с примыканием в одном уровне к трассе Казань — Боровое Матюшино.

После внесения изменений в Правила землепользования и застройки Казани планируется приступить к строительству многоэтажек на 135 тысяч «квадратов» жилого фонда в первом и третьем квартале, а также к застройке общественно-делового назначения, в том числе двух паркингов и строительству улицы №1. В проекте указано, что ввод в эксплуатацию многоэтажек возможен одновременно со строительством паркингов при обеспечении машино-мест в количестве, необходимом для домов.

Этапы освоения территории. Источник: скриншот проекта

Строительство домов на 62,3 тыс. «квадратов» жилого фонда в квартале №2 первого микрорайона и единственном квартале второго микрорайона, объектов общественно-делового назначения, в том числе паркинга в квартале №4 возможно после увеличения показателя мощности жилого фонда на 62,3 тыс. кв. м в проекте планировки территории и проекте межевания территории, предусматривающем реконструкцию трассы Казань — Боровое Матюшино на территории столицы Татарстана и Лаишевского района, не ранее срока, который будет определен в проекте планировки и межевания территории дороги, говорится в документации. Строительство объектов социального назначения может вестись вне зависимости от этапов.

Проект планировки территории, расположенной северо-восточнее ул. Генерала Ерина и юго-западнее железнодорожной линии «Казань — Аэропорт», уже формально прошел через общественные обсуждения. Участия в них никто не принял, замечаний и предложений не поступило, и документ признали не требующим доработки.

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Татьяна Демина