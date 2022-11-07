На экоактивистов, обливших картину Ван Гога супом, завели дело

Фото: кадр видео/соцсети

На экоактивистов, которые в прошлую пятницу облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» на выставке в итальянской столице, начато расследование, сообщает агентство askanews.



В отношении подозреваемых завели дело о порче, повреждении и незаконном использовании объектов культурного наследия. Им грозит лишение свободы от двух до пяти лет.

Картина Ван Гога не пострадала — она была под защитным стеклом. Накануне она вернулась в экспозицию популярной выставки в римском Палаццо Бонапарте. Акцию осуществили три участницы — после того, как они облили картину супом, они пытались приклеить себя к стене.

В минувшую субботу произошла очередная экоакция — два активиста приклеили свои руки к картинам испанского художника Франсиско Гойи. Это произошло в Национальном музее Прадо в Мадриде. Картины — «Маха обнаженная» и «Маха одетая» не пострадали.

Экоактивисты ранее облили знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона томатным супом. После этого девушки приклеили свои ладони к стене галереи рядом с картиной.

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Маргарита Головатенко