Возле Набережных Челнов автомобиль вылетел с трассы — водитель погиб

Фото: ГИБДД по РТ

Вчера ночью, в 23.30, в Тукаевском районе Татарстана произошла смертельная авария. 23-летний водитель автомобиля «Лада», не выбрав безопасную скорость, совершил съезд в кювет попутного направления и опрокинулся. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

В результате аварии он скончался на месте ДТП. Пассажир автомобиля, 23-летняя девушка, госпитализирована в БСМП Набережных Челнов. Уточняется, что граждане, находящиеся в салоне автомобиля, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Госавтоинспекция напоминает: использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм для водителя и пассажира переднего сиденья — на 50 %, для пассажиров заднего сиденья — на 25%. При опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в 5 раз.

Фото: ГИБДД по РТ

В Татарстане за 9 месяцев 2022 года с помощью систем фото- и видеофиксации к административной ответственности привлекли более 50 тысяч водителей за нарушение правил применения ремней безопасности.

За это нарушение предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. В Госавтоинспекции напоминают, что в соответствии с ПДД водитель при управлении транспортом, оборудованном ремнями безопасности, обязан пристегнуться. Он также не должен перевозить пассажиров, не пристегнутых ими.



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Максим Кокунин