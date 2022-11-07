В Татарстане ожидается потепление — температуры превысят климатическую норму на 3—4 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе ожидается потепление. По прогнозу Гидрометцентра республики, днем температуры повысятся до +7 градусов.



Во вторник, 8 ноября, в Татарстане пройдет небольшой снег, в том числе мокрый, местами на дорогах на востоке возможна гололедица. Ночью прогнозируется от +1 до –4 градусов, днем — от +4..–1 °С.



В среду и четверг, 9—10 ноября, при облачной погоде в Татарстане также ожидаются снег, в том числе мокрый, переходящий в дождь. Среднесуточные температуры воздуха в эти дни превысят климатическую норму на 3—4 градуса.



Ночью 9 ноября ожидается от –3 до +2 градусов, днем потеплеет до +5 °С. В четверг, 10 ноября, ночные температуры ожидаются в пределах от 0 до +4 °С, дневные — от +2 до +7 °С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 11—12 ноября, возможны дожди. Ночью ожидается от 0 до +5 °С, днем — от +2 до +7 градусов.

Сегодня, 7 ноября, в Татарстане «спокойная погода без осадков», сообщили в Гидрометцентре республики. В полдень зафиксировано 0..–2 °С.

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Татьяна Демина