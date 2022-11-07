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Сегодня в Татарстане ожидается до -1 градуса

06:30, 07.11.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до -1 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 7 ноября, в Татарстане ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит +3..-1 °С. В Казани ожидается от 0 до +3 градусов, в Набережных Челнах — от 0 до +2 °С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и западном, юго-западном ветре порывами 5—10 м/с.

По многолетним наблюдениям, в Казани устойчивый снежный покров ложится с 19 по 21 ноября, рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев. В это время происходит переход среднесуточной температуры через отметку –5 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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