Прокурором Спасского района Татарстана стал Андрей Наумов
В Спасском района Татарстана назначили нового прокурора — им стал младший советник юстиции Андрей Наумов, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействии со СМИ Руслан Галиев.
Андрей Наумов родился 12 октября 1987 года в Казани. В 2010 году он окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «юриспруденция».
Службу в органах прокуратуры Наумов начал в 2013 году на должности помощника прокурора Ново-Савиновского района Казани. До назначения был прокурором отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Татарстана.
В конце октября назначили прокурора Лаишевского района Татарстана — им стал Глеб Тимофеев. На посту он сменил Юрия Марасова.
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