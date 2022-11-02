Прокурором Спасского района Татарстана стал Андрей Наумов

Фото: прокуратура Татарстана

В Спасском района Татарстана назначили нового прокурора — им стал младший советник юстиции Андрей Наумов, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействии со СМИ Руслан Галиев.



Андрей Наумов родился 12 октября 1987 года в Казани. В 2010 году он окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры Наумов начал в 2013 году на должности помощника прокурора Ново-Савиновского района Казани. До назначения был прокурором отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Татарстана.

Фото: прокуратура Татарстана

В конце октября назначили прокурора Лаишевского района Татарстана — им стал Глеб Тимофеев. На посту он сменил Юрия Марасова.

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Маргарита Головатенко