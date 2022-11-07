За сутки в Татарстане выявили 117 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане коронавирус выявили у 117 человек. Всего на 7 ноября в республике зарегистрировано 188 378 случаев COVID-19.

Госпитализировали за минувшие сутки 16 татарстанцев. Вылечились за это время 118 человек. Всего на сегодняшний день в республике зарегистрировано 185 196 случаев выздоровления.

Случаев смерти от коронавируса за последние сутки в Татарстане не зарегистрировано. Всего от COVID-19 умерли 2 005 жителей республики, следует из данных федерального оперштаба.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Татьяна Демина