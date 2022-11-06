В Татарстане снизилась стоимость минимального набора продуктов питания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На конец сентября стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Татарстану составила 4892,22 рубля в расчете на месяц. По сравнению с предыдущим месяцем она уменьшилась на 3,2%.

Вместе с этим по отношению к концу 2021 года стоимость минимального набора продуктов питания в Татарстане выросла, следует из данных официальной статистики. Она увеличилась на 2,2%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Татарстане ниже чем в целом в Приволжском федеральном округе (4936,6 рубля) и в России (5500,6 рубля). Вместе с этим она больше, чем в Марий Эл, Мордовии, Пензенской и Саратовской областях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно официальной статистике, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане в сентябре составила 17 452 рубля 75 копеек в расчете на месяц. С начала года она выросла на 7%.

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Татьяна Демина