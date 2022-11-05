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В Татарстане стоимость фиксированного набора услуг выросла почти на 7%

16:20, 05.11.2022
В Татарстане стоимость фиксированного набора услуг выросла почти на 7%
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в сентябре стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 17 452 рубля 75 копеек в расчете на месяц, согласно данным Росстата.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг снизилась к августу на 0,4%, а к декабрю 2021 года увеличилась на 6,9%.

В целом по Приволжскому федеральному округу стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в мае составила 19 821 рубля 84 копейки. С начала года она выросла на 7,3%, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 0,1%.

Фото: realnoevremya.ru

Ситуация со стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг в сентябре в регионах ПФО сложилась следующим образом:

  • Нижегородская область — 19 201 рубль;
  • Пермский край — 18 996 рублей;
  • Самарская область — 18 244 рубля;
  • Башкортостан — 18 212 рублей;
  • Кировская область — 18 145 рублей;
  • Ульяновская область — 18 111 рублей;
  • Удмуртия — 17 838 рублей;
  • Пензенская область — 17 595 рублей;
  • Марий Эл — 17 583 рубля;
  • Татарстан — 17 452 рубля;
  • Чувашия — 17 415 рублей;
  • Оренбургская область — 17 295 рублей;
  • Саратовская область — 17 130 рублей;
  • Мордовия — 16 931 рубль.

В целом по России в мае стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг достигла 19 821,84 рубля.

В Татарстане за год подорожало мясо, выяснило «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики. Выросли цены на баранину, свинину и говядину. Из мясных продуктов, динамику цен на которые отслеживает Татарстанстат, подешевели только куры — на 6%. Если на 1 ноября прошлого года средняя цена составляла 168,18 рубля за килограмм, то на 31 октября 2022-го — 158,25 руб./кг.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБюджетОбщество Татарстан

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