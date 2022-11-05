В Татарстане стоимость фиксированного набора услуг выросла почти на 7%
В Татарстане в сентябре стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 17 452 рубля 75 копеек в расчете на месяц, согласно данным Росстата.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг снизилась к августу на 0,4%, а к декабрю 2021 года увеличилась на 6,9%.
В целом по Приволжскому федеральному округу стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в мае составила 19 821 рубля 84 копейки. С начала года она выросла на 7,3%, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 0,1%.
Ситуация со стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг в сентябре в регионах ПФО сложилась следующим образом:
- Нижегородская область — 19 201 рубль;
- Пермский край — 18 996 рублей;
- Самарская область — 18 244 рубля;
- Башкортостан — 18 212 рублей;
- Кировская область — 18 145 рублей;
- Ульяновская область — 18 111 рублей;
- Удмуртия — 17 838 рублей;
- Пензенская область — 17 595 рублей;
- Марий Эл — 17 583 рубля;
- Татарстан — 17 452 рубля;
- Чувашия — 17 415 рублей;
- Оренбургская область — 17 295 рублей;
- Саратовская область — 17 130 рублей;
- Мордовия — 16 931 рубль.
В целом по России в мае стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг достигла 19 821,84 рубля.
В Татарстане за год подорожало мясо, выяснило «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики. Выросли цены на баранину, свинину и говядину. Из мясных продуктов, динамику цен на которые отслеживает Татарстанстат, подешевели только куры — на 6%. Если на 1 ноября прошлого года средняя цена составляла 168,18 рубля за килограмм, то на 31 октября 2022-го — 158,25 руб./кг.
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