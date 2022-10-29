«Нефтехимик» сыграл вничью с красноярским «Енисеем»

Фото: пресс-служба ФК "Нефтехимик"

Нижнекамский «Нефтехимик» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в матче 16-го тура регулярного сезона Первой лиги. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Первый тайм обошелся без голов. На 82-й минуте второго тайма гол в ворота «Нефтехимика» забил полузащитник «Енисея» Никита Глушков. Однако уже на 90-й минуте защитник нижнекамцев Павел Котов сравнял счет.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

В конце прошлой неделе «Нефтехимик» обыграл «Родину» в 15-м матче Футбольной национальной лиги. Игра в Москве завершилась со счетом 0:2.

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Максим Кокунин