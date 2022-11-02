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Нижнекамский ФК «Нефтехимик» уступил ульяновской «Волге»

19:58, 02.11.2022
Нижнекамский ФК «Нефтехимик» уступил ульяновской «Волге»
Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

Нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» уступил ульяновской «Волге» на домашнем поле. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

В составе «Волги» два гола забил Дмитрий Ефремов. У нижнекамцев отметился Павел Котов.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

На прошлой неделе нижнекамский «Нефтехимик» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в матче 16-го тура регулярного сезона Первой лиги. Счет составил 1:1.

Первый тайм обошелся без голов. На 82-й минуте второго тайма гол в ворота «Нефтехимика» забил полузащитник «Енисея» Никита Глушков. Однако уже на 90-й минуте защитник нижнекамцев Павел Котов сравнял счет.

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Максим Кокунин
СпортФутбол Татарстан

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