Нижнекамский ФК «Нефтехимик» уступил ульяновской «Волге»
Нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» уступил ульяновской «Волге» на домашнем поле. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.
В составе «Волги» два гола забил Дмитрий Ефремов. У нижнекамцев отметился Павел Котов.
На прошлой неделе нижнекамский «Нефтехимик» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в матче 16-го тура регулярного сезона Первой лиги. Счет составил 1:1.
Первый тайм обошелся без голов. На 82-й минуте второго тайма гол в ворота «Нефтехимика» забил полузащитник «Енисея» Никита Глушков. Однако уже на 90-й минуте защитник нижнекамцев Павел Котов сравнял счет.
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