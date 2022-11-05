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Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Казани

17:04, 05.11.2022 1
Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Казани
Фото: скриншот трансляции Первого канала

Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в столице Татарстана, набрав 83,30 балла, сообщает «РИА Новости».

Второе место занимает Вероника Яметова (75,90), на третьей строчке располагается Ксения Синицына (70,54).

Произвольную программу фигуристки представят 6 ноября.

Посмотреть на программу казанской фигуристки приехала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух ранее заявлял, что наличие или отсутствие конкуренток на этапе Гран-при России в Казани не повлияло на статус фаворита — олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой.

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Маргарита Головатенко
СпортФигурное катание Татарстан

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