Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Казани
Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в столице Татарстана, набрав 83,30 балла, сообщает «РИА Новости».
Второе место занимает Вероника Яметова (75,90), на третьей строчке располагается Ксения Синицына (70,54).
Произвольную программу фигуристки представят 6 ноября.
Посмотреть на программу казанской фигуристки приехала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух ранее заявлял, что наличие или отсутствие конкуренток на этапе Гран-при России в Казани не повлияло на статус фаворита — олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой.
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