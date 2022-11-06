Обороты малого бизнеса в Татарстане выросли на 10%

Продажи малого и среднего бизнеса в сфере онлайн- и офлайн-торговли за период с 21 сентября по 18 октября в среднем упали на 8% по сравнению с предыдущим годом, пишет Forbes. Но, по данным сервиса, ситуация с оборотом заметно отличается в зависимости от региона.

Татарстан вошел в регионы, в которых обороты бизнеса, наоборот, существенно выросли и показали отрицательную динамику за месяц после объявления частичной мобилизации. В республике они выросли на 10%. А падение относительно периода с 24 августа по 20 сентября 2022 года в Татарстане составило 7,2%.

В топ-регионов также вошел Красноярский край и Новосибирская область. В них обороты малого и среднего бизнеса за четыре недели с 21 сентября по 18 октября по сравнению с аналогичным периодом выросли на 14% и 8%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

А вот сильнее всего (на 26%) за этот период снизились продажи малых и средних предпринимателей из Иркутской области. Падение месяц к месяцу в этом регионе тоже самое высокое — 14,6%. В Самарской области обороты бизнеса упали на 19% год к году и на 2,8% месяц к месяцу, в Ленинградской области — на 18% и 5,5%, в Удмуртии — на 18% и 6,2%, в Воронежской области — на 18% и 1,9% соответственно.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету республики заявил, что наша задача — поддержать татарстанских производителей. В этих целях он призвал использовать потенциал муниципальных промышленных парков. По его словам, они являются ключевым резервом для создания новых рабочих мест и развития малого и среднего предпринимательства в районах Татарстана.

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Илина Хакимова