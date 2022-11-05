В Кремле заявили, что никакого свободного посещения «Разговоров о важном» не предполагалось

Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам, сообщил, что еженедельные занятия «Разговоры о важном» изначально задумывались как часть школьной программой, соответственно, никакого свободного посещения этих занятий не предполагалось.

— Дискуссии никакой нет, это часть школьной программы, которая обязательна для посещения, — сказал Новиков, отметив, что никаких дискуссий по поводу обязательности посещения занятий нет.

Фото: realnoevremya.ru

В конце сентября Минпросвещения России уже отмечало, что уроки «Разговоры о важном» — цикл классных часов, который является частью образовательных программ. Поэтому школьники обязаны посещать эти уроки и добросовестно осваивать образовательную программу.

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков летом сообщал, что во всех российских школах с 5 сентября появятся классные часы, которые в том числе будут посвящаться ценностям российского общества, закрепленным в стратегии национальной безопасности. Предполагается, что классные руководители смогут самостоятельно проводить «Разговоры о важном», которые войдут в программу воспитания в школах.

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Илина Хакимова