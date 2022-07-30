В школах России введут новый формат классных часов

Во всех российских школах с 5 сентября 2022 года появятся классные часы, которые в том числе будут посвящаться ценностям российского общества, закрепленным в стратегии национальной безопасности, сообщил ТАСС начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.



По его словам, с классными руководителями планируют проводить работу этого направления на августовских конференциях. Предполагается, что классные руководители смогут самостоятельно проводить «Разговоры о важном», которые войдут в программу воспитания в школах.

Классные часы могут проводиться в разных формах, это будет зависеть от возраста школьников.

— <…> это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме определенного классного часа, который можно при этом транслировать на всю страну, поскольку сейчас система дистанционной связи позволяет это делать, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

В июле сообщалось о нескольких инициативах в Татарстане. В республике школьники 2—3 классов будут вести электронные экодневники, а для учащихся в возрасте от 14 лет будут проводить курс «Введение в профессию», сочетающий профориентацию и основы профессиональной подготовки по программе «Основы бизнеса».

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Маргарита Головатенко