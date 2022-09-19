Минпросвещения: уроки «Разговоры о важном» школьники обязаны посещать
Уроки «Разговоры о важном» — цикл классных часов, который является частью образовательных программ. Поэтому школьники обязаны посещать эти уроки и добросовестно осваивать образовательную программу, сообщается в официальном telegram-канале Минпросвещения России.
Методические рекомендации к проведению занятий не предусматривают выставление оценок школьникам и домашние задания.
Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков летом сообщал, что во всех российских школах с 5 сентября появятся классные часы, которые в том числе будут посвящаться ценностям российского общества, закрепленным в стратегии национальной безопасности. Предполагается, что классные руководители смогут самостоятельно проводить «Разговоры о важном», которые войдут в программу воспитания в школах.
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