В Тюлячах прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Центральная улица в татарстанском селе Тюлячи сегодня превратилась в большую торговую площадку — на ней прошла сельскохозяйственная ярмарка. Прилавки развернули 30 производителей из соседних сел и районов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Продавцы отмечают, что товар пользуется спросом не только у жителей Тюлячей — за ними приезжают жители соседних районов.

Посмотреть на первую осеннюю сельскохозяйственную ярмарку Тюлячей пришел глава района Назип Хазипов. Он оценил качество представленной продукции и пообщался с производителями.

Сегодня в 22 районах Татарстана, в том числе и Казани, прошли традиционные сельскохозяйственные ярмарки, сообщает мэрия республиканской столицы. В торговле примут участие 18 агропромышленных организаций.

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Маргарита Головатенко