КНДР призывает США прекратить провокации и обещает «сверхмощные контрмеры»

МИД КНДР призывает США прекратить провокации и предупреждает о своей готовности принять «сверхмощные контрмеры» в ответ на попытки нарушить суверенитет страны и интересы в сфере безопасности, сообщает ТАСС.

Пхеньян предупредил США, призвав прекратить совместные с Южной Кореей военно-воздушные учения Vigilant Storm, но Вашингтон ответил «форсированием агрессивных учений под предлогом сдерживания».

МИД КНДР расценивает такие действия Америки как серьезное нарушение интересов в области безопасности суверенного государства, отмечается в заявлении. Также сказано, что военные учения КНДР были проведены в ответ на эти шаги Вашингтона и Сеула.

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— За затяжной провокацией следуют затяжные контрмеры. Еще раз ясно заявляем, что КНДР ни в коем случае не обойдет молчанием любые попытки враждебных сил <...> и ответит сверхмощными контрмерами до конца, — подчеркивается в документе.

КНДР в среду осуществила запуск не менее 10 ракет разных типов. Ракеты были запущены в сторону Японского и Желтого морей, других подробностей не приводится. Ранее сообщалось о пуске трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. После сообщений о запусках данные действия Пхеньяна осудили в Сеуле, назвав их фактическим нарушением территории Южной Кореи.



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Илина Хакимова