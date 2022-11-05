Родители стали пристальнее следить за активностью детей в соцсетях

По сравнению с прошлым годом родители младшеклассников стали активнее отслеживать время, проведенное детьми в социальных сетях. Данными исследования поделился сервис по поиску работы SuperJob, в опросе приняли участие родители детей 7—17 лет.

Почти каждый пятый россиянин (18%) придерживается мнения, что несовершеннолетним не нужно общение в соцсетях. Каждый четвертый считает, что аккаунты могут заводить только подростки старше 13 лет. Еще 22% выразили мнение, что такая возможность должна быть только для возрастной категории «16+».



В реальности дело состоит немного иначе: среди родителей младшеклассников наличие «странички» в соцсетях подтвердили только 16%, добавив, что они полностью контролируют активность ребенка в интернете.



Фото: pexels.com

В прошлом году родители детей всех возрастов чаще подтверждали наличие у отпрысков аккаунтов в соцсетях, но в 2022 году мамы и папы младшеклассников стали строже контролировать время, которое они проводят в виртуальном общении.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила обучать школьников безопасному поведению в интернете. Она отметила, что дети все чаще становятся жертвами мошенников в соцсетях.



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Илина Хакимова