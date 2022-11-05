Исследование: в перевернутом состоянии люди становятся креативнее

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Сотрудники Академии психологии и педагогики ЮФУ провели интересное исследование и выяснили, что в перевернутом положении у человека увеличивается креативность.

Ученые проанализировали показатели адаптации человека в «Перевернутом доме» и пришли к выводу: при изменении привычных условий среды и пребывании за пределами зоны комфорта меняется не только поведение человека, но и его когнитивные функции и функциональное состояние.



Уже давно известно, что личностный потенциал каждого человека зависит от многих факторов — пол, возраст, здоровье, характер, окружающая среда и другие. Поэтому при каких-либо существенных долговременных изменениях меняется и поведение человека, что ощутимо сказывается на нем как на личности.



— В последние годы на практике появляется все больше данных о возможности «перезагрузки», актуализации личностных ресурсов при нахождении человека в нетипичных, непривычных для него условиях. Выход из зоны комфорта провоцирует человека к изменениям, которые повышают его адаптивные возможности, способствуют развитию его интеллектуального и творческого потенциала, — рассказала главный научный сотрудник АПиП ЮФУ доцент Людмила Дикая.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Она также подчеркнула, что исследования, посвященные проверке этого положения, носят единичный характер из-за трудностей моделирования таких условий.

Ученые исследовали, как меняется поведение человека в перевернутом состоянии под специальным уклоном в двух плоскостях — 10° и 13°. Эксперимент проводился в интерактивном пространстве «Перевернутый дом».

Было зафиксировано, что в новых условиях у всех участников повышаются гибкость и оригинальность мышления. При этом у взрослых число предложенных идей повышается, а у детей понижается по сравнению с условиями выполнения этого задания вне данного пространства.



Ученые пришли к выводу, что результаты исследования позволяют говорить о возможности развития креативности человека при изменении его «зоны комфорта». Именно в такой ситуации человеку необходима актуализация творческих ресурсов, поскольку у него нет опыта поведения в таких условиях.

Американские исследователи университета штата Огайо выявили, в каком возрасте человек находится на пике своей креативности. Согласно их работе, таких возрастных периодов два: до 30 и после 50 лет.



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Илина Хакимова