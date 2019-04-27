Ученые назвали оптимальный возраст для творчества

Американские исследователи университета штата Огайо выявили в каком возрасте человек находится на пике своей креативности. Согласно их работе таких возраста два: до 30 и после 50 лет.

"Мы думаем, что это касается не только экономических исследований, но и любых видов креативности. Многие люди верят в то, что креатив – удел молодежи, однако в реальности все зависит от того, о какой форме творчества мы говорим", — приводит слова руководителя группы ученых журнал De Economist.

Уайнберг и его коллеги проверили одно из самых расхожих представлений о креативности – идею о том, что только молодые люди умеют действительно подходить к проблемам с неожиданной стороны и находить неординарные концептуальные решения и теории. Эта манера мышления считалась недоступной для людей, старше определенного возраста.

Исследование заключалось в изучении научной карьеры трех десятков известных ученых, получивших Нобелевскую премию по экономике в последние полвека. Этот анализ показал, что существует две группы ученых, которых условно можно назвать "концептуалистами" и "экспериментаторами". Первые публиковали свои самые влиятельные работы и достигали максимума креативности примерно на 25 или 29 году жизни, а вторые – после 50 лет.