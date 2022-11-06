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В Татарстане за год подорожали консервы и сухие молочные смеси для детского питания

22:34, 06.11.2022 1
В Татарстане за год подорожали консервы и сухие молочные смеси для детского питания
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане за год подорожало детское питание. Выросли цены на мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы, а также на сухие молочные смеси, выяснило «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики.

Заметнее всего подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 19,3%. На 31 октября средняя цена составила почти 486 рублей за один килограмм.

Стоимость овощных консервы для детского питания в Татарстане выросла на 18%. Если на 1 ноября прошлого года средний ценник составлял 537 руб./кг, то к 31 октября 2022-го он вырос до 634 руб./кг.

На 15,25% за год подорожали сухие молочные смеси для детского питания, до 973 рублей за килограмм. Стоимость мясных консерв для детского питания за это время выросла на 13,6%, до 922,4 руб./кг.

01.11.2021

31.10.2022

Консервы мясные для детского питания, кг

811,95

922,41 (+13,6)

Смеси сухие молочные для детского питания, кг

844,23

972,98 (+15,25)

Консервы овощные для детского питания, кг

537,12

634,04

Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг

407,17

485,94

«Реальное время» также проанализировало, как в Татарстане за год изменились цены на мясо. Стоимость баранины, свинины и говядины выросла, а куры подешевели на 6%.

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Татьяна Демина
Экономика Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 ноя
    В Татарстане продукты дорогие, здесь нужно иметь зарплату выше чем в других регионах.
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