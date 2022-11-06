В Татарстане за год подорожали консервы и сухие молочные смеси для детского питания

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане за год подорожало детское питание. Выросли цены на мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы, а также на сухие молочные смеси, выяснило «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики.

Заметнее всего подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 19,3%. На 31 октября средняя цена составила почти 486 рублей за один килограмм.

Стоимость овощных консервы для детского питания в Татарстане выросла на 18%. Если на 1 ноября прошлого года средний ценник составлял 537 руб./кг, то к 31 октября 2022-го он вырос до 634 руб./кг.

На 15,25% за год подорожали сухие молочные смеси для детского питания, до 973 рублей за килограмм. Стоимость мясных консерв для детского питания за это время выросла на 13,6%, до 922,4 руб./кг.

01.11.2021 31.10.2022 Консервы мясные для детского питания, кг 811,95 922,41 (+13,6) Смеси сухие молочные для детского питания, кг 844,23 972,98 (+15,25) Консервы овощные для детского питания, кг 537,12 634,04 Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 407,17 485,94

«Реальное время» также проанализировало, как в Татарстане за год изменились цены на мясо. Стоимость баранины, свинины и говядины выросла, а куры подешевели на 6%.



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Татьяна Демина