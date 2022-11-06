В Татарстане за год подорожали консервы и сухие молочные смеси для детского питания
В Татарстане за год подорожало детское питание. Выросли цены на мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы, а также на сухие молочные смеси, выяснило «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики.
Заметнее всего подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 19,3%. На 31 октября средняя цена составила почти 486 рублей за один килограмм.
Стоимость овощных консервы для детского питания в Татарстане выросла на 18%. Если на 1 ноября прошлого года средний ценник составлял 537 руб./кг, то к 31 октября 2022-го он вырос до 634 руб./кг.
На 15,25% за год подорожали сухие молочные смеси для детского питания, до 973 рублей за килограмм. Стоимость мясных консерв для детского питания за это время выросла на 13,6%, до 922,4 руб./кг.
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01.11.2021
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31.10.2022
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Консервы мясные для детского питания, кг
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811,95
|
922,41 (+13,6)
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Смеси сухие молочные для детского питания, кг
|
844,23
|
972,98 (+15,25)
|
Консервы овощные для детского питания, кг
|
537,12
|
634,04
|
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг
|
407,17
|
485,94
«Реальное время» также проанализировало, как в Татарстане за год изменились цены на мясо. Стоимость баранины, свинины и говядины выросла, а куры подешевели на 6%.
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