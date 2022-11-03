Олег Знарок: «Мы сыграли на характере и победили. Надеюсь, теперь придет уверенность»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок на пресс-конференции после победы в четвертом «Зеленого дерби» сезона (2:1) заявил, что рассчитывает на обретение уверенности команды после этой игры, потому что в третьем периоде она сыграла «на характере».
«Я надеюсь на это», — заявил Знарок.
Также он ответил на вопрос о том, не волнительно ли было проиграть третье дерби с «Салаватом Юлаевым» подряд. Наставник «Ак Барса» на это усмехнулся и заявил, что его даже в финале Олимпиады не трясло.
— Вы были на грани поражения в «Зеленом дерби» третий раз подряд. Чувствовали ответственность?
— Я всегда чувствую ответственность, в любом матче.
— Вас не трясло, учитывая обстановку?
— Знаете, были времена, когда мы вытаскивали матчи на Олимпиаде, и даже тогда не трясло (смеется).
Следующий матч «Ак Барс» проведет с череповецкой «Северсталью» в гостях 6 ноября. Начало встречи — 17:00 по московскому времениСпортХоккейОбщество БашкортостанТатарстан
комментарии
Набрать в команду случайных любителей на ближайшей свалке и пытаться из них лепить профессионалов? Если долго мучиться что-нибудь получиться.
Именно, что-нибудь. А не стабильно играющие профессионалы.
Сантехники с клюшками.
Точнее выражаясь, до первой неуверенности в себе.