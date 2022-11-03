Олег Знарок: «Мы сыграли на характере и победили. Надеюсь, теперь придет уверенность»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок на пресс-конференции после победы в четвертом «Зеленого дерби» сезона (2:1) заявил, что рассчитывает на обретение уверенности команды после этой игры, потому что в третьем периоде она сыграла «на характере».

«Я надеюсь на это», — заявил Знарок.

Также он ответил на вопрос о том, не волнительно ли было проиграть третье дерби с «Салаватом Юлаевым» подряд. Наставник «Ак Барса» на это усмехнулся и заявил, что его даже в финале Олимпиады не трясло.

— Вы были на грани поражения в «Зеленом дерби» третий раз подряд. Чувствовали ответственность?

— Я всегда чувствую ответственность, в любом матче.

— Вас не трясло, учитывая обстановку?

— Знаете, были времена, когда мы вытаскивали матчи на Олимпиаде, и даже тогда не трясло (смеется).

Следующий матч «Ак Барс» проведет с череповецкой «Северсталью» в гостях 6 ноября. Начало встречи — 17:00 по московскому времени