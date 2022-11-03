Король Аль Халифа: Бахрейн готов предложить роль посредника между Украиной и Россией

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, обращаясь с речью к прибывшему с первым визитом в королевство папе римскому Франциску, заявил, что страна готова сыграть любую роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы присоединяемся к голосу Вашего Святейшества о том, что «мир» — это наш единственный путь в надежде на безопасное будущее, в котором царят гармония и стабильность... Королевство Бахрейн последовательно подчеркивает важность международного партнерства, основанного на дипломатическом диалоге и мирных средствах как отправной точки для прекращения войн и конфликтов... В этом контексте мы призываем крупнейшие мировые державы поддержать международный мир и безопасность, в частности прекратить российско-украинский конфликт и начать серьезные переговоры между двумя сторонами. Бахрейн, не колеблясь, сыграет любую необходимую роль в этом отношении, — отметил король.

Кроме того, он призвал к модернизации и развитию международной системы, чтобы она стала более справедливой по отношению ко всем нациям и народам и соблюдала равноправие между ними.

Фото: pxhere.com

Также сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с его величеством королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой. Он отметил, что Россия рассматривает королевство как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе. Вместе с этим Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества в рамках российско-бахрейнских отношений.

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Максим Кокунин