Новые регионы России готовы к отопительному сезону на 93,8%

Глава Минстроя Ирек Файзуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что новые регионы страны готовы к отопительному сезону на 93,8%.

— Несмотря на все сложности по подготовке новых территорий к отопительному сезону, все идет в плановом порядке. Всего готовим 48 953 объекта и 11 тысяч километров инженерных сетей, — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что в Донецкой Народной Республике (ДНР), исключая города Волноваха и Мариуполь, готовность составляет 98%, в Луганской Республике (ЛНР) — 99,6% без северодонецкой агломерации.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе сообщалось, что на восстановление городов в Луганской и Донецкой народных республиках потребуется более 223 млрд рублей.

В июне министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее формирование условий для восстановления жилья и инфраструктуры.

В том же месяце вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что уже около 2 500 российских специалистов и почти 800 единиц техники работают на территории Донбасса.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин