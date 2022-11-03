Торговая сеть H&M может закрыться в России до конца года

Шведский ретейлер одежды H&M закрыл в России уже половину своих магазинов. К концу года торговую сеть в стране планируется свернуть полностью, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Директ».

— Мы реализуем наш план и в настоящий момент все еще имеем некоторое количество временно открытых магазинов для распродажи остатков на складах. Закрытие магазинов происходит постепенно, в соответствии с планом, и мы рассчитываем, что последний магазин закроется до конца года. Как мы сообщали ранее, мы хотим обеспечить прекращение нашей работы в стране ответственным способом, — цитируют издания представителей H&M.

Фото: wikimedia.org

Как сообщал корреспондент «Реального времени» в конце августа, во вновь открывшемся на финальную распродажу в Казани магазине одежды H&M в торговом центре «Южный» образовались огромные очереди.

Напомним, 23 августа в Казани возобновили работу магазины одежды H&M в двух торговых центрах города — «Южном» и «Меге». Они будут работать до тех пор, пока все запасы товаров на складах предприятия не будут распроданы.



Шведский ретейлер Hennes&Mauritz (H&M) принял решение покинуть Россию 18 июля. «Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет о решении начать процесс закрытия бизнеса в стране», — говорилось в заявлении компании.



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Максим Кокунин