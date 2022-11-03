Число зарегистрированных безработных в России снизилось до 571,8 тысячи

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число официально зарегистрированных безработных за неделю в стране сократилось с 579,3 тысячи до 571,8 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, ситуация на рынке труда находится на постоянном контроле. Уровень зарегистрированной безработицы не меняется и по-прежнему составляет 0,8%, отметила она.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентябре этого года безработица в России выросла до 3,9% с 3,8% в августе, вернувшись на уровень мая — июля. Общая численность безработных в стране в сентябре 2022 года составила 2 млн 887 тысяч человек, что на 32 тысячи выше показателя августа.



В августе 2022 года уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума в 3,8%. В качестве безработных в августе 2022 года были признаны 2,9 миллиона человек в возрасте от 15 лет. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2022 года составил 3,8% (без исключения сезонного фактора).



Стоит отметить, что в России число официально зарегистрированных безработных с 12 по 19 сентября сократилось на 7,4 тысячи и достигло 646,5 тысячи.

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Максим Кокунин