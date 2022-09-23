Голикова: в России число безработных за неделю сократилось на 7,4 тысячи

В России число официально зарегистрированных безработных с 12 по 19 сентября сократилось на 7,4 тысячи и достигло 646,5 тысячи. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Уровень регистрируемой безработицы по-прежнему остается на уровне 0,9%, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Число россиян, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, уменьшилось на 2,4 тысячи, до 119,1 тысячи. Количество работников, находящихся в простое, увеличилось на 500 человек, до 94,4 тысячи.

В августе в Минтруда спрогнозировали пик роста напряженности на рынке труда на конец 2022 — начало 2023 года. Низкие темпы реализации мероприятий по обучению работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, связаны в том числе с сохранением относительно стабильной ситуации на рынке труда субъектов России, выходом предприятий из режимов неполной занятости.

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Татьяна Леухина