Безработица в России в сентябре выросла до 3,9%

В сентябре этого года безработица в России выросла до 3,9% с 3,8% в августе, вернувшись на уровень мая-июля. Такие данные приводит Росстат.

Общая численность безработных в стране в сентябре 2022 года составила 2 млн 887 тысяч человек, что на 32 тысячи выше показателя августа.

Стоит отметить, что в апреле показатель безработицы составлял 4%, в марте и феврале — 4,1%, в январе — 4,4%.

Фото: realnoevremya.ru

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане в сентябре составил 9,9 тысяч безработных, что составляет 0,49%. По сравнению с прошлым месяцем показатель снизился на 0,02%.



В августе 2022 года уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума в 3,8%. Как безработные классифицировались в августе 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2022 года составил 3,8% (без исключения сезонного фактора).



Стоит отметить, что в России число официально зарегистрированных безработных с 12 по 19 сентября сократилось на 7,4 тысячи и достигло 646,5 тысячи.



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Максим Кокунин