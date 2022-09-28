Уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума

В августе 2022 года уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума в 3,8%, следует из доклада Росстата.



Как безработные классифицировались в августе 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2022 года составил 3,8% (без исключения сезонного фактора).

В июле общая численность безработных составляла 2,9 миллиона человек, в августе она снизилась до 2,855 миллиона человек.

В России число официально зарегистрированных безработных с 12 по 19 сентября сократилось на 7,4 тысячи и достигло 646,5 тысячи. Число россиян, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, уменьшилось на 2,4 тысячи, до 119,1 тысячи. Количество работников, находящихся в простое, увеличилось на 500 человек, до 94,4 тысячи.

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Маргарита Головатенко